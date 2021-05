Eckernförde : Ensemble Reflexion K spielt Neue Musik in der St.-Nicolai-Kirche

Das Trio spielt unter dem Titel „Aux mains de l’espace – In den Händen des Raums“ ein Portrait-Konzert von und für den Eckernförder Komponisten Gerald Eckert.

Eckernförde | In der Konzertreihe „Neue Musik“ spielt das „Ensemble Reflexion K“ mit Beatrix Wagner (Flöten), Joachim Striepens (Klarinetten) und Gerald Eckert (Violoncello und Elektronik) am Donnerstag, 3. Juni, ab 20 Uhr unter dem Titel „Aux mains de l’espace – In den Händen des Raums“ in der St.-Nicolai-Kirche Eckernförde. Weiterlesen: Zwei neue CDs mit Aufna...

