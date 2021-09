Eckernförde : Konzert des Harvestehuder Kammerchors in St. Nicolai

Der Hamburger Chor tritt unter der Überschrift „Sweet Amaryllis“ mit englischer Chormusik aus Renaissance und Spätromantik auf.

Eckernförde | Der Harvestehuder Kammerchor begrüßt am Sonnabend, 25. September, um 19.30 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche sein Publikum mit englischer Chormusik aus Renaissance und Romantik. Auf dem Programm stehen unter dem Motto „Sweet Amaryllis“ zum einen Madrigale aus dem 16. Jahrhundert, also aus der Blütezeit des elisabethanischen „Goldenen“ Zeitalters und zum a...

