Parkschule Gettorf : Warum ein kleines Zebra 106 ABC-Schützen begrüßt

„Das kleine Zebra auf dem Schulweg“: Die zentrale Einschulungsveranstaltung der Landesverkehrswacht fand am Mittwoch in der Gettorfer Grundschule statt.

Gettorf | Nicht nur die Einschulungskinder, sondern auch die Eltern staunten nicht schlecht, als außer Schulleiterin Maren Schumacher ein Zebra sie bereits an der Eingangstür zur Sporthalle begrüßte. Zwar stand das gestreifte Tier auf zwei Beinen, büßte aber dadurch kein bisschen an Aufmerksamkeit der vielen Gäste ein. 106 Mädchen und Jungen wurden am Mittwoch ...

