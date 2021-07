Zurück vom Hochwassereinsatz : Schwansener Einsatzkräfte helfen den Flutopfern in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vier Tage Schlamm und Zerstörung liegen hinter den Einsatzkräften, die in der Vorwoche in Bad Neuenahr-Ahrweiler halfen. Karby-Dörphofs Wehrführer Jörg Hein und sein Vertreter Christian Schneider berichten vom Einsatz.

Karby | 87 ehrenamtliche Einsatzkräfte der 2. Einsatzbereitschaft des Kreises haben in der Vorwoche in vom Hochwasser besonders betroffenen Gebieten in Südwestdeutschland den Helfern vor Ort beigestanden. Unter ihnen waren auch zwölf Einsatzkräfte der Katastophenschutzeinheit der Freiwilligen Feuerwehr Karby-Dörphof. Deren Wehrführer Jörg Hein ist zugleich Fü...

