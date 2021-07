Einsatz im Eckernförder Hafen : Wasserschutzpolizei gibt Entwarnung: Geringe Dieselmenge nicht nachhaltig schädlich

Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren am Montag um 13 und 16.30 Uhr wegen Gewässerverunreinigungen im Eckernförder Hafen im Einsatz. Es waren geringe Mengen Diesel ausgetreten, ein Verursacher steht noch nicht fest.

Eckernförde | Der Einsatz von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei am Montagnachmittag im Eckernförder Hafen hat sich im Laufe der Ermittlungen als nicht besonders gravierend für die Umwelt herausgestellt. Nach Auskunft der Wasserschutzpolizei in Kappeln hat es zwei Vorfälle gegeben, bei denen Dieselkraftstoff in die Ostsee gelangt war und aufgrund des Ostwindes in da...

