Noteinsatz in Eckernförde : Warum ein Baby im Rettungswagen auf einem Baumarkt-Parkplatz zur Welt kam

Als die Wehen zu stark wurden, fuhr der Mann auf dem Weg nach Rendsburg mit seiner hochschwangeren Frau auf einen Baumarkt-Parkplatz in Eckernförde und rief den Rettungsdienst - das Baby kam gesund zur Welt.

Eckernförde | Die Geburtshilfe in der Imland-Klinik Eckernförde ist zwar wegen einer internen Untersuchung zu einem im November bei der Geburt verstorbenen Baby bis auf Weiteres geschlossen, dennoch hat es jetzt in Eckernförde eine Geburt unter besonderen Umständen gegeben. Lesen Sie weiter: Nach Tod eines Babys: Imland schließt Geburtshilfe in Eckernförde Me...

