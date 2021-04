Kochendorf : Wolfsexperte Jens Matzen: Ein Wolf hat das Schaf an den Kochendorfer Klärteichen gerissen

Wolfsmanagement des Landes bestätigt Schafriss am 12. April. Gemeindearbeiter Ralf Basener fand das tote Tier.

Kochendorf | Es war kein Hund, es war ein Wolf! In der Nacht vom 11. auf den 12. April hat das Raubtier auf den Wiesen an den Kochendorfer Klärteichen ein Schaf gerissen. Jens Matzen, Koordinator des Wolfsmanagements Schleswig-Holstein, bestätigt dies. Die Auswertung der Abstriche von der Bisswunde lassen keinen anderen Schluss zu. Lesen Sie auch: Tappte in Gro...

