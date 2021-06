Verkehrsunfall in Gettorf : Motorradfahrer nach Zusammenprall auf zentraler Kreuzung mit Sprinter schwer verletzt

Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung vor dem Hotel Stadt Hamburg in Gettorf zu einem Unfall. Beteiligt war ein Motorradfahrer und ein Sprinter. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Gettorf | Am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr ereignete sich in Gettorf ein schwerer Unfall. Die Kreuzung vor dem Hotel Stadt Hamburg, an der die Straßen Am Markt, Süderstraße, Hasselrott und Meierhof zusammenlaufen war zeitweise für die Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr anderweitig um. Rettungshubschrauber bringt Motorradfahrer ins Kran...

