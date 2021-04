Stau vor Eckernförde : Lkw bleibt mit Motorschaden liegen - Kreisverkehr an der B203 dicht

Um etwa 8.30 Uhr fällt die Motorsteuerung an einem 26-Tonner aus. Polizei regelt den Verkehr über die Gegenfahrbahn.

Eckernförde | Keinen Meter weiter. Genau in der Zufahrt zum Kreisverkehr an der B203/Domsland/Gewerbegebiet Marienthaler Straße blieb am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein 26-Tonner der HaGe Nord liegen. Fahrer Andreas Pachet merkte schon bei der Anfahrt auf den Kreisverkehr aus Rendsburg kommend, dass der Motor nicht mehr richtig zog. „Dann konnte ich nur noch rolle...

