Ehemaliger Hagebaumarkt : Renovierungs-Discounter Tedox aus Schwentinental zieht es in den Hörst

Die Bartels-Langness-Gruppe (Bela) hat einen neuen Mieter für den früheren Baumarkt gefunden. Der Renovierungs-Discounter Tedox wird dort ab Herbst 2021 auf 3200 Quadratmetern seine Produkte anbieten.

Eckernförde | Der seit dem Frühjahr 2020 leerstehende frühere Hagebaumarkt im Gewerbegebiet Hörst in der Rendsburger Straße wird neuer Sitz des Renovierungs-Discounters Tedox aus Schwentinental. Das gab die Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Bela) mit Sitz in Kiel gestern auf Anfrage unserer Zeitung bekannt. Zu Bela gehören auch die Famila- und Mark...

