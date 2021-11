Eckernförde : Deshalb wurde der Efeu an der Stadthalle in der Vogelschutzzeit entfernt

Am 6. September ist der Efeu an der Stadthalle entfernt worden, obwohl noch Schutzzeit für die darin lebenden Schwalben war. Sie sollten umgesiedelt werden, haben das neue Habitat aber nicht angenommen.

Eckernförde | Die Rauchschwalben an der Stadthalle sind umgezogen, aber nicht in die zur Verfügung gestellten Ersatzquartiere an der Willers-Jessen-Schule, sondern woanders hin. Grund für den Umzug war das Entfernen des Efeus an der Stadthalle im Herbst dieses Jahres. In ihm hatten die Schwalben ihre Nester gebaut. Lesen Sie auch: Unbekannte schneiden Baumkronen...

