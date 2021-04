Eckernförder Seniorin feiert : Mit Video: Helga Klüver -100 Jahre, lebenslustig und topfit

Ostersonnabend feiert Helga Klüver ihren 100. Geburtstag. Wer sie sieht und erlebt, wird es kaum glauben.

Eckernförde | Als Helga Klüver, geb. Wernick, 1921 in Eckernförde zur Welt kam, herrschte große Not. Der Erste Weltkrieg war gerade drei Jahre vorüber, Deutschland lag in Trümmern und war isoliert, viele Millionen Menschen auf den Schlachtfeldern, in Städten und Dörfern gestorben. Und es sollten bekanntlich noch weit schlimmere Zeiten folgen. Helga Klüver kam heute...

