Eckernförde : Wieder Strandkorb-Sonderangebot für Einheimische

Einheimische können bei der Touristik für 140 Euro einen Strandkorb für die Kurzsaison von 16. April bis 20. Juni mieten.

Eckernförde | Was im vergangenen Jahr aus der Not heraus geboren war, wird jetzt wiederholt: Einheimische können für 140 Euro einen Strandkorb für die Kurzsaison vom 16. April bis zum 20. Juni buchen. Grund dafür ist der verspätete Beginn der Tourismussaison. Weiterlesen: Strandkörbe mieten über die Handy-App „BeachBuddy“ Bei Interesse in der Tourist-Info melden Von...

