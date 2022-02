Erster Spatenstich : Eckernförder Werkstatt: Wäscherei-Neubau in der Marienthaler Straße

Die Eckernförder Werkstatt baut in der Marienthaler Straße ein neues Gebäude für ihre Wäscherei und geht damit einen Schritt weiter in Richtung Inklusion. Auch die Seifenwerkstatt soll hier unterkommen.

Eckernförde | Ein neues Gebäude für die Eckernförder Werkstatt im Gewerbegebiet Süd – am Mittwoch war der erste Spatenstich. Gleich mehrere Gründe führt Einrichtungsleiterin Anja von Keller für den Neubau an: Die aktuelle Wäscherei ist im Hauptgebäude im Holm untergebracht und hygienezertifiziert. Das ist mit einem erhöhten Aufwand an Desinfektionsmaßnahmen verbund...

