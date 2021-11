Ykaernemarkt : Eckernförder Weihnachtsmarkt ohne Corona-Einschränkungen – außer Abstand halten

Weihnachten steht vor der Tür und in Eckernförde öffnet der „Ykaernemarkt“ am 22. November seine Pforten für die Besucher. Bislang gibt es keine Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Eckernförde | Im vergangenen Jahr mussten die Eckernförder auf ihren Weihnachtsmarkt verzichten und so ist die Freude groß, wenn am Montag, 15. November, die ersten Aufbauarbeiten des „Ykaernemarktes“ auf dem Platz rund um die St.-Nicolai-Kirche beginnen. So war es im vergangenen Jahr: Kein Weihnachtsmarkt und keine Punschbuden in diesem Jahr Ykaernemarkt öff...

