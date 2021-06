17. bis 20 Juni in Eckernförde : Sprottentage als „Corona Special“: 250 Besucher und volles Programm an der Hafenspitze

Mit einem sehr vielseitigen Programm feiert Eckernförde vom 17. bis 20. Juni die Sprotte. Bei den Sprottentagen sollten Familien, Musikfreunde und Paddelfreunde auf ihre Kosten kommen. 250 Besucher pro Auftritt erlaubt.

Eckernförde | Eckernförde hat den Kultursommer ausgerufen. Nachdem die beiden Kirchengemeinden St. Nicolai und Borby am 11. Juni ihre wöchentliche Konzert-Offensive mit insgesamt 17 Konzerten auf dem Kirchplatz und in der Borbyer Kirche starten, geht es wenige Tage später bei den Eckernförder Sprottentagen vom 17. bis 20. Juni hoch her. Nicht ganz so hoch wie üblic...

