Projekt der Klasse 6c : Eckernförder Jungmannschüler werden kreativ, um ukrainischen Kindern und Jugendlichen zu helfen

An der Jungmannschule sind Hilfsaktionen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine angelaufen. Schüler basteln Schlüsselanhänger und es gibt ein Spendenkonto für ukrainische Kinder und Jugendliche.

Eckernförde | Ukrainische Kinder und Jugendliche, deren Väter oder Mütter von russischen Angreifern getötet wurden, sollen im Sommer auf Initiative der ukrainischen Russischlehrerin an der Jungmannschule, Kateryna Kharytych, ein oder zwei Erholungswochen in einem Schullandheim in Schleswig-Holstein verbringen können. Das ist das erklärte Ziel, und dafür setzen sich...

