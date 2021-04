Eckernförder Ratsversammlung : Präsenzsitzungen oder Videokonferenzen: Wie digital darf die Kommunalpolitik werden?

Die Corona-Pandemie verändert das politische Leben. In Eckernförde sollen im Ausnahmefall Videokonferenzen möglich sein.

Eckernförde | Die Ratsversammlung und die Ausschüsse können angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie in besonderen Notsituationen auch in Videokonferenzen tagen. Das hat die Ratsversammlung einstimmig so beschlossen. Die jeweiligen Vorsitzenden der Gremien entscheiden in Abstimmung mit Bürgermeister Jörg Sibbel, ob statt einer Präsenzsitzung eine digitale Sitzung...

