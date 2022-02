Spende für Eckernförder Tafel : Warum Physik-Professor Dr. Dietmar Block seine Corona-Sonderzahlung der Tafel spendet

Er sei finanziell unbeschadet durch die Pandemie gekommen und spendet daher seine Corona-Sonderzahlung der Eckernförder Tafel. Prof. Dr. Dietmar Block hofft, dass weitere Menschen seinem Beispiel folgen.

Eckernförde | Der in Eckernförde lebende Physik-Professor Dr. Dietmar Block hat seine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro als Spende an die Eckernförder Tafel überwiesen. Er persönlich sei nicht darauf angewiesen und möchte mit dieser Geste auch andere Menschen, die auch finanziell gut durch die Pandemie gekommen sind, ermutigen, es ihm gleich zu tun und Gel...

