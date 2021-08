Piratenspektakel Eckernförde : Erfolgreiche Überrumplungstaktik: Piraten kommen aus dem Hinterhalt und stürmen den Strand

Sie kamen diesmal nicht von See, sondern über Land: die Piraten haben die Stadtgardisten und Fischer beim fröhlichen Zechen überrascht und den Strand nach kurzem Kampf eingenommen.

Eckernförde | Man hat nicht mit ihnen gerechnet und die Stadtgarde und die Fischer waren am Freitagabend schon mitten in einer entspannten Feier in der Strandtaverne. Von Piraten keine Spur - sie wähnte man im „Homeoffice“, wie Commodore Blattschuss (Thomas Kleinod) sagte und in freudiger Erwartung eines fröhlichen Wochenendes ohne Seeräuber eine Lokalrunde Rum aus...

