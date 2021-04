Corona sorgt erneut für Absage : Der 8. Eckernförder Ostseetriathlon des Eckernförder MTV fällt auch 2021 aus

Die achte Auflage des beliebten Triathlons am Borbyer Ufer wird erneut verschoben. Das gab der EMTV mit Bedauern bekannt

Eckernförde | Schwimmen durch den Eckernförder Hafen, Radfahren und laufen entlang des Borbyer Ufers in Richtung Hemmelmark – und das alles so schnell es geht. Für viele norddeutsche Triathleten ist der Ostseetriathlon in Eckernförde ein Pflichttermin. Doch die Organisatoren mussten nun mitteilen, dass der beliebte Wettkampf nach 2020 auch 2021 wieder Corona-beding...

