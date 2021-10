„Körper – Leib – Mann“ : Beim Männertag in Eckernförde geht es um Selbstreflexion und Körperlichkeit

Der Eckernförder Männertag findet am 23. Oktober im Borbyer Gemeindehaus statt. Diesmal geht es um das Thema „Körper – Leib – Mann“. Die Teilnehmer reflektieren dabei über Aspekte wie Altern, Krankheit oder Illusion.

Eckernförde | Wie gehen Männer mit ihrem Körper um und wie fühlen sie sich in ihrer eigenen Haut? Beim kommenden Männertag am 23. Oktober in Eckernförde geht es um das Thema „Körper – Leib – Mann“. Hier beschäftigen sich Männer jenseits von Vorurteilen und Hochglanzmagazinen mit ihrer Körperlichkeit, wozu auch das Altern gehört. Weiterlesen: Norbert Brügmann rät...

