Ukrainische Lehrerin : Was Kateryna Kharytych von den westlichen Sanktionen hält und was passieren sollte

Seit 13 Jahren unterrichtet die aus der Ukraine stammende Kateryna Kharytych Deutsch und Russisch in Eckernförde und organisiert den deutsch-ukrainischen Schüleraustausch. Sie bittet um Beistand für ihr Heimatland.

Eckernförde | Kateryna Kharytych unterrichtet seit 2009 an der Eckernförder Jungmannschule Deutsch und Russisch. Sie koordiniert auch zusammen mit mehreren Fachschaften den deutsch-ukrainischen Schüleraustausch an dem Gymnasium. Ihre Mutter lebt in Kiew, weitere Verwandte in anderen Städten. Wir haben die Lehrerin und zweifache Mutter zum russischen Überfall auf ih...

