Eckernförder Kultursommer : Swing, Jazz und Melodien aus den 80ern mit Ida Tode, Heiko Henrich und Melf Holmer

Das zweite Konzert im Rahmen des Eckernförder Kultursommers findet am Freitag auf dem Kirchplatz vor der St.-Nicolai-Straße statt. 120 Plätze stehen zur Verfügung, der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Eckernförde | Nach dem fulminanten Auftakt am 11. Juni mit „UnoDuoTrio“ geht der Eckernförder Kultursommer auf dem Kirchplatz nun am Freitag, 25. Juni, um 20 Uhr jazzig-swingend weiter: Ida Tode, Melf Holmer und Heiko Henrich sind mit Gesang, Klavier und Trompete zu erleben. Lesen Sie weiter: Mit Live-Musik lässt „UnoDuoTrio“ die Coronazeit in Eckernförde ...

