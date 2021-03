Eckernförder Krokusblüte : Alles lila: Eckernförder Krokusblüte im Borbyer Park hat begonnen

Die Eckernförder Krokusblüte hat begonnen. Im Borbyer Park ist der lilafarbene Krokus-Bach zum Leben erwacht.

Eckernförde | Jedes Jahr im März erblühen die Krokusse im Borbyer Park an der Hafenpromenade und bilden einen durch den kleinen Park mäandernden Krokusblüten-Bach. Die vor Jahren von der Stadtgärtnerei und dem Landschaftsarchitekten Rüdiger Ziegler in einer Gemeinschaftsaktion in geschwungenen Bahnen gepflanzten Krokusse erfreuen jedes Jahr wieder die vielen Spazie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.