Finanzausschuss empfiehlt : Eckernförder Innenstadt: Freies Parken am Grünen Weg, Gebührenpflicht am Bahnhof

CDU, Grüne und FDP haben mehrheitlich empfohlen, die Gebührenpflicht am Grünen Weg abzuschaffen. Im Gegenzug sollen alle 260 Parkplätze am Bahnhof kostenpflichtig werden. Pendlerparkplätze soll es nur noch 22 geben.

Eckernförde | Das Parken am Grünen Weg soll wieder auf der gesamten Fläche gebührenfrei werden. Das hat der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzwesen am Montagabend mit 7:3 Stimmen bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen. Die finale Entscheidung trifft die Ratsversammlung am 24. März. Findet sich auch dort eine Mehrheit, stehen künftig westlich der Bahngleise ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.