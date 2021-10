Schulfeedback des IQSH : Fritz-Reuter-Schule Eckernförde: Über 87 Prozent der Schüler fühlen sich wohl

Die Fritz-Reuter-Schule ist vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) untersucht worden und hat ein gutes Zeugnis erhalten. Ihre Besonderheit ist der jahrgangsübergreifende Unterricht.

Eckernförde | Wie ist die Qualität des Unterrichts an der Fritz-Reuter-Schule? Wird die Grundschule den verschiedenen Lerntypen gerecht? Und fühlen sich die Schüler an ihr wohl? Die Fritz-Reuter-Schule hat sich vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) untersuchen lassen. Das Ergebnis des „Schulfeedback.SH“ ist eindeutig. Weiterl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.