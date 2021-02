550 Fässer mit 24.000 Litern : Getränkegroßhändler Behn schickt ersten Lastzug mit 550 Bierfässern zur Entsorgung nach Bitburg

Der Eckernförder Getränkegroßhändler Behn muss ablaufgefährdete Bierfässer entsorgen - Lastzug zur Bitburger Brauerei.

Eckernförde | Das Bierlager des Getränkegroßhändlers Behn in der Marienthaler Straße wird immer leerer. Am Mittwoch hat der erste Sattelzug mit vollen Bierfässern die Lagerhalle in Eckernförde verlassen. Das Bier darf wegen des gefährdeten Mindesthaltbarkeitsdatums n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.