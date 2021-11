Kritik an „Auftragsgutachten“ : FDP: Standort der Imland-Klinik in Eckernförde nicht aufgeben

Laut der am Donnerstag vorgestellten Versorgungsbedarfsanalyse ist der Klinikstandort Eckernförde „nicht versorgungsrelevant“. Die Eckernförder FDP hält trotzdem an dem Erhalt des Standortes fest.

Eckernförde | Die Eckernförder FDP appelliert in einer Pressemitteilung weiterhin an die Verantwortlichen im Kreis und im Land, die Imland-Klinik in Eckernförde nicht aufzugeben. Der Vorsitzende der FDP-Rathausfraktion Bernd Hadewig fordert, alles dafür zu tun, die Notfallversorgung und insbesondere auch die Geburtsstation in der Eckernförder Imland-Klinik auch zuk...

