Erste Corona-Hilfen ausgezahlt : Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EchCHO hilft – und bittet um weitere Unterstützung

Die Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EchCHO hat erste Zuwendungen ausgezahlt und bittet um weitere Unterstützung.

Eckernförde | Ende des vergangenen Jahres konnte die Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EckCHO durch eine Antigen-Schnelltest-Aktion am 22. und 23. Dezember in der Sporthalle am Saxtorfer Weg rund 12.000 Euro einnehmen, die auf ein Treuhandkonto eingezahlt wurden. Lesen Sie weiter: Überwältigende Resonanz für „EckCHO“: 570 Schnelltests am 22. und 23. Dezember...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.