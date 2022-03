Materialknappheit, hohe Preise : GWU-Chef Dr. Stephan Seliger: „Wir bauen weiter“

Genossenschaftliches Wohnungsunternehmen aus Eckernförde zieht seine geplanten Bauvorhaben trotz Materialknappheit und Kostendruck durch. Starkes Interesse des GWU an der Bebauung der Nooröffnung.

Eckernförde | Materialknappheit und drastische Kostensteigerungen sorgen auf vielen Baustellen im Norden für Stillstand. Nicht so bei den Projekten des Genossenschaftlichen Wohnungsunternehmens (GWU) aus Eckernförde in der Schleswiger Straße, im künftigen Wohngebiet Schiefkoppel II und in Gettorf – allein dort hat das GWU der Gemeinde seine Planungen für den Bau vo...

