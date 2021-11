Eckernförde : Neue Corona-Teststation von Dr. Ulf Ratje bei Hagebau Siemsen

Eckernförde ist um eine Corona-Teststation reicher: Das Team des Arztes Dr. Ulf Ratje testet täglich von 8 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Hagebaumarkts in der Noorstraße.

Eckernförde | Der Arzt Dr. Ulf Ratje hat auf dem Gelände des Hagebaumarkts in der Noorstraße 17 eine neue Corona-Teststation in Betrieb genommen. Sie hat täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet und bietet kostenlose Corona-Schnelltests an. Weiterlesen: Hendrik Metzger und Ulf Ratje reaktivieren ihre Teststationen – Labor Dr. Krause bleibt nun doch „Gute Ergänzung“ ...

