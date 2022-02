Offener Brief an den Kreistag : Warum dem Arzt Arnd Kummerfeldt so viel an der Imland-Klinik Eckernförde liegt

Der Eckernförder Allgemeinmediziner Arnd Kummerfeld hat in einem Offenen Brief an den Kreistag appelliert, die Imland-Klinik Eckernförde als Grund- und Regelversorger mit zentraler Notaufnahme zu erhalten.

Eckernförde | Der in Eckernförde praktizierende Allgemeinmediziner Arnd Kummerfeldt hat sich in einem Offenen Brief an die Entscheidungsträger des Kreistages gewandt, um sie kurz vor der geplanten Entscheidung über die künftige Ausrichtung der Imland-Klinik Eckernförde über einige ihm wichtige Aspekte in Kenntnis zu setzen. „Sie werden zwar durch Gutachter beraten,...

