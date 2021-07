Eckernförde : Noch herrscht Ruhe im Mittalterdorf am Strand: Das Fest beginnt um 12 Uhr

Beschaulich liegt das Lager mit den Zelten am Strand in der Morgensonne. Doch der Schein trügt. Auch am Samstag, am zweiten Tag, gibt es wieder tolle Shows mit vielen Darbietungen. Die erste beginnt um 12.30 Uhr.

Eckernförde | Ruhig und friedlich liegt das Mittelalterdorf in der Sonne. Seine Bewohner, wie der Hornschnitzer Henri Tyrock oder die Spinnerin Tina Baumgarten, bereiten sich auf die Besucher vor. Es gibt viel zu sehen und zu erfahren. Lesen Sie mehr: ECKERNFÖRDE: Mittelalterfest: So lebten und kämpften die Menschen vor 1000 Jahren Nicht nur, dass Eisen im Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.