Eckernförde intern : Erster Test-Marathon mit eindeutigem Ergebnis: Alle Urlauber coronafrei

Von den getesteten 1077 Urlaubern in den ersten vier Tagen der ersten Modellwoche war kein einziger infiziert.

Eckernförde | So, Woche 1 des Eckernförder Modellprojekts ist ’rum. Passiert ist nix. Jedenfalls so gut wie nix. Nur, dass es drei Corona-Fälle gab. Und wer war positiv? Unsere Urlauber? Die Tagesgäste? Nein, wir Eckernförder selbst! Das ist überraschend und bezeichnend zugleich. Die Infektionen werden – Stand jetzt – also keineswegs „eingeschleppt“, wie so Mancher...

