Nun weiß auch London Bescheid : Bad news are good news oder: Wie das Eckernförder Klo-Haus es in die Londoner „Times“ schaffte

Verwandte des früheren Eckernförders Dietrich von Horn haben in der "Times" einen kleinen Absatz über das kostspielige Eckernförder WC-Häuschen am Borbyer Ufer entdeckt und zu ihm nach Bargteheide geschickt.

Eckernförde | Das Eckernförder Klo-Haus am Vogelsang hat es bis in die Londoner „The Times“ geschafft. Das Presseorgan Nummer 1 aus Großbritannien hat in seiner Ausgabe am Sonnabend, 13. November, über das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein berichtet, in dem Eckernförde mit seinem 182.000 Euro teuren Klo-Haus neben dem denkmalgeschützten ree...

