Tourismus in Pandemiezeiten : Eckernförde bewirbt sich als Corona-Modellregion mit kontrollierter Öffnung

Dann würde der Tourismus ab dem 19. April wieder möglich sein und die Test-Strategie wissenschaftlich begleitet werden.

Eckernförde | Die Stadt hat sich am Donnerstag als „touristische Modellregion in Pandemiezeiten“ beim Wirtschaftsministerium beworben. Das teilte Bürgermeister Jörg Sibbel mit dem Leiter des Corona-Lagezentrums des Kreises, Professor Dr. Stephan Ott, mit. Damit reagiert die Stadt auf die Ankündigung von Ministerpräsident Daniel Günther von Dienstag, dass es auch in...

