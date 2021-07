„Womans Dive Day“ Eckernförde : Warum acht Taucherinnen gemeinsam Müll auf dem Grund der Ostsee sammelten

Mehr Frauen für den Tauchsport begeistern: „Dive Master“ Kerstin Schierholz von „Tauchen & Meer“ beteiligte sich an dem internationalen Tag, an dem in über 100 Ländern Frauen in den Meeren Müll sammelten.

Eckernförde | Tauchen ist immer noch eine Männerdomäne – weltweit. Um das zu ändern und mehr Frauen für den Tauchsport zu begeistern, gibt es den internationalen „Womens Dive Day“. Am Sonnabend war es mal wieder soweit: In über 100 Ländern zogen an diesem 17. Juli Frauen Tauchanzüge an, schnallten sich die Sauerstoffflaschen um und begaben sich auf den Grund von Me...

