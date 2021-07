Robert Habeck in Eckernförde : Uwe Burscheid schießt mit seiner Frage den Vogel ab

Auf seiner Küstentour hat Robert Habeck, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, am frühen Donnerstagabend Station an der Hafenspitze gemacht. Das Publikum hatte Gelegenheit für Fragen.

Eckernförde | Ein gut gelaunter Robert Habeck trat am Donnerstag in Eckernförde an der Hafenspitze auf. Gemeinsam mit Jakob Blasel, Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen des Kreisverbandes Rendsburg-Eckernförde, läutete er damit den Wahlkampf der Grünen in Eckernförde ein. Rund 400 Menschen wollen Robert Habeck sehen Rund 400 Menschen versammelten sich an der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.