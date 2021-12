Vandalismus in Eckernförde : Unbekannte zerstören in einer Nacht elf Bushaltestellen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurden die Scheiben von zehn Haltestellen in Borby, einer im Windebyer Weg und vier Autos eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eckernförde | Die Bushaltestelle in der Riesebyer Straße/ Dietrich Bonhoeffer-Straße ist betroffen, zwei Haltestellen im Saxtorfer Weg, eine an der B 76/ Grasholz, eine im Windebyer Weg, um nur einige zu nennen. Ihre Scheiben wurden eingeschlagen, Glassplitter liegen am Boden, Polizeiabsperrband verhindert den Zutritt. Auch vier Autos wurden beschädigt Es mut...

