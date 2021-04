Eckernförder Hafen : Mit Videos: Schlafen wie in Neptuns Schoß auf dem Großsegler „Eye of the Wind“

Charterfahrten und Tagestörns sind derzeit nicht erlaubt, also bietet die "Eye of the Wind" jetzt sechs Doppelkabinen an.

Eckernförde | Es sieht alles aus wie geleckt: die Edelhölzer unter Deck glänzen, Tische, Bänke, Türen sehen aus wie blankpoliert. Auch an Deck ist der penible Pflegezustand des über 100 Jahre alten Großseglers unverkennbar. Die Crew von Kapitän Pit (der Nachname tut seiner Meinung nichts zur Sache) hat ganze Arbeit geleistet. Die „Eye of the Wind“ sieht trotz ihres...

