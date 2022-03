Polizei Eckernförde : Schlägerei mit Metallkette vor einem Drogeriemarkt im Hörst: Zwei Schläger schwer verletzt

Bei einer Schlägerei vor einem Drogeriemarkt im Eckernförder Hörst haben sich die beiden Schläger gegenseitig schwer verletzt. Einer der Täter hat eine Metallkette zum Schlagen verwendet.

Eckernförde | Vor einem Drogeriemarkt im Hörst in Eckernförde ist es am vergangenen Montag um 18.35 Uhr zu einer schweren Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gerieten auf dem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt mehrere Personen in einen Streit. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Haupttäter, 45 und 51 Jahre alt...

