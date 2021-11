Warnung vor Telefonbetrügern : Schockanrufe bei Eckernförder Senioren – Polizei gibt Tipps, um Betrug der Täter zu erschweren

Im Ostseebad und Umgebung nimmt die Zahl an Schockanrufen bei älteren Mitbürgern zu. In Felde konnte die Polizei am Dienstag einen Betrug in letzter Sekunde verhindern.

Eckernförde | In Eckernförde wurde jüngst eine Rentnerin mit einer perfiden Betrugsmasche um 20.000 Euro gebracht. Eine angebliche Ärztin der Imland-Klinik rief sie an mit der Nachricht, der Enkel der Eckernförderin sei schwer an Covid 19 erkrankt. Er benötige dringend ein Medikament aus der Schweiz, das mit dem Helikopter eingeflogen werden müsse. Lesen Sie meh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.