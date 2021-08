Imland-Kliniken : „Eine Schließung des Standortes Eckernförde ist keine Option!“

Der Eckernförder Hauptausschuss fasste am Donnerstag eine fraktionsübergreifende Resolution für den Erhalt der Imland-Klinik. Auch Bürgermeister Jörg Sibbel sendete klare Signale in Richtung Kreistag.

Eckernförde | Nicht nur die Eckernförder Ärzte, Apotheker und Gewerkschaften geben sich kämpferisch in Sachen Imland-Klinik Eckernförde und rufen die Bürger am 1. September zu einer Demonstration auf (wir berichteten) – jetzt schlägt auch die Politik einen harten Ton an. Es scheint wirklich Gefahr in Verzug zu sein – nicht anders ist es zu erklären, dass die ansons...

