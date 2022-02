Eckernförde : Orkantief Zeynep sorgt für trockenliegende Schiffe im Hafen und begehbare Sandbänke

Das Sturmtief treibt das Wasser aus dem Hafen und sorgt für neue Anblicke. Spaziergänger sind auf trockenen Sandbänken unterwegs. Bei Kiekut wird das Ostseewasser braun gefärbt.

Eckernförde | Ständiger Wind aus West beziehungsweise Südwest treibt das Wasser aus dem Eckernförder Hafen, sodass am Sonnabend, 19. Februar, immer mehr Flächen trocken fallen. So am Borbyer Ufer, wo die „Frisia XIV“ nahezu kein Wasser mehr unter dem Kiel hat. Sehr zur Freude der Spaziergänger gestaltet sich der Strandspaziergang am Sonnabend wieder einmal...

