Coronaschutz an Schulen : Mobile Luftfilter in Klassenräumen: Haben die Eckernförder Schulen keinen Bedarf?

Die Eckernförder Schulen haben bei der Stadt noch keinen Bedarf für mobile Luftfilter angemeldet. Bund und Land fördern die Anschaffung mit 10,5 Millionen Euro.

Eckernförde | Der Stadt Eckernförde steht womöglich eine weitere Corona-Investition in sechsstelliger Höhe bevor. Hintergrund ist die mögliche Anschaffung von Luftfiltern in Klassen- und Fachräumen. Davon gibt es insgesamt 240 an sieben Schulen in städtischer Trägerschaft, wie die Sachgebietsleiterin Schulen im Eckernförder Hauptamt, Astrid Fock, auf Anfrage unsere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.