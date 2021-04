Eckernförde : Niewark – deshalb favorisiert die CDU die Nutzung als Gewerbefläche

Die durch den Wegzug von „punker“ freiwerdende Fläche sollte nach Ansicht der CDU kein Wohngebiet werden.

Eckernförde | Jetzt meldet sich auch die CDU-Eckernförde zu Wort zum Thema der zukünftigen Nutzung der freiwerdenden Fläche im Niewark durch den Wegzug der Firma „punker“. Sie appelliert an die Stadt Eckernförde, im Falle des Wegzugs von Punker in das in Goosefeld gemeinschaftlich mit Eckernförde geplante Gewerbegebiet die dann freiwerdende Fläche im Niewark weiter...

