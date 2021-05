Eckernförde Künstlerhaus : Deswegen kann der Besucher jetzt in einen magischen Tangwald eintauchen

Die ehemalige Stipendiatin Melanie Windl präsentiert ihre Ausstellung „Biopolymeer“. Am 30. Mai ist sie vor Ort.

Eckernförde | In Eckernförde gibt es jetzt einen Zauberwald – sogar einen unter dem Meeresspiegel. Wer sich in ihm wie ein Lebewesen im Meer fühlen will, sollte zum Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus in der Ottestraße kommen. Lesen Sie mehr: Neue Stipendiaten im Künstlerhaus: Geschichten und Ideen künstlerisch auf der Spur Recherchen in der Eckernförder Bu...

