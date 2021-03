Eckernförde Hafen : „ErlebnisAbenteuerStiftung“ und Zimmermeister Thomas Klein unterstützen die „Albatros“

Unterstützung für den Unterhalt des Traditionsseglers, der erstmals im Eckernförder Hafen überwintert hat.

Eckernförde | Die „ErlebnisAbenteuerStiftung“ unterstützt den Verein Clipper Deutsches Jugendwerk zur See (DJS) mit einer Spende von 1.500 Euro. Stiftungsvorstand Ulrich Sommerfeld überreichte kürzlich an Bord des Dreimasters in Eckernförde einen symbolischen Scheck an den für den Segelschoner Albatros Clipper-Verantwortlichen, Jörn Kallas. Das Schiff überwinterte ...

