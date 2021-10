Eckernförde : Großalarm in der Innenstadt: Polizei und Feuerwehr sperren Kirchplatz wegen eines möglichen Gasaustritts

Inhaberin des „Domkrugs“ nahm am Sonntagvormittag Gasgeruch wahr und alarmierte die Polizei. Feuerwehr mit Atemschutzträgern und Messgeräten im Einsatz. Die Langebrückstraße wurde für den Verkehr gesperrt.

Eckernförde | Es ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften, das aktuell am Sonntagvormittag (10. Oktober) in der Innenstadt unterwegs ist: Rot-weißes Flatterband sperrt den Zugang zum Kirchplatz ab. Weder von der Förde Sparkasse noch vom Rathausmarkt oder der Kieler Straße noch von hinten von der St.-Nicolai-Straße aktuell ist ein Zutritt möglich. Die Langebrückstraße...

